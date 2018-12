-3,8% spesa giochi Marche, 450 mln euro

(ANSA) - ANCONA, 4 DIC - E' scesa a 450 milioni di euro la spesa per i giochi nelle Marche nel 2017, in calo del 3,8%.

Risulta dall'elaborazione di Agipronews sui dati pubblicati nel Libro Blu dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per gli apparecchi da intrattenimento - New Slot e Vlt - la spesa è calata a 269 milioni di euro (266 nel 2016). Mentre per lotterie e gratta e vinci il dato è stabile a 71 milioni di euro. Sono in forte calo le giocate al lotto: da 83 milioni di euro del 2016 ai 62 dello scorso anno. Sale invece a 18 milioni di euro la spesa per le scommesse sportive, a cui si aggiungono cinque milioni di scommesse virtuali, eventi che si trovano sui terminali delle agenzie o sul web. Per gli altri prodotti, il SuperEnalotto registra una spesa da 16 milioni, cinque milioni per il Bingo e altrettanti per l'ippica.