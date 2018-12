CRN lancia Begallta, progetto innovativo

(ANSA) - ANCONA, 3 DIC - Nuovo progetto per CRN. Il marchio del Gruppo Ferretti ha presentato Begallta, mega yacht di 75m sviluppato dall'ufficio tecnico in collaborazione con gli studi di design e architettura Lobanov Design (che ha curato le linee esterne e il layout degli spazi) e Pulina DNA, (interni).

Begallta è uno yacht dalle linee inattese, permeato da uno stile che coniuga l'innovazione con una visione futuristica.

Caratteristica stilistisca unica è la linea inclinata che attraversa lo scafo e la sovrastruttura come un nastro che unisce e fonde i ponti dello yacht. A poppa,il vero stile connotante dello yacht, con il taglio negli angoli.