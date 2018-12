Anteprima Tipicità 2019 a Milano

(ANSA) - ANCONA, 3 DIC - Anteprima a Milano di Tipicità, il festival del cibo e dei prodotti tipici che si terrà a Fermo dal 9 all'11 marzo 2019: cibo, making e turismo di scoperta i filoni della kermesse, la cui presentazione è stata accompagnata dai piatti dello chef Enrico Mazzaroni, dei ragazzi dell'alberghiero di Senigallia e dalla musica live delle fisarmoniche di Castelfidardo. Accolta dal presidente Anci Virginio Brivio, la delegazione di amministratori e imprenditori marchigiani, guidata dal presidente Anci Marche Maurizio Mangialardi e dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, ha presentato l'edizione 2019, la 27/a. Creta, New York, Betlemme e San Miniato (Siena) le città collegate online per portare il proprio contributo al festival. Tra le novità l'area "Grembo", uno spazio diretto da Marco Ardemagni, dove nascono idee per il futuro. Tipicità esplorerà il "vivere all'italiana": focus sul biologico, vitigni antichi, birre artigianali, prodotti di supernicchia, nutraceutica e biodiversità, il cibo del futuro.