Natale, in 12mila a Candele a Candelara

(ANSA) - PESARO, 2 DIC - Chiuso con oltre 12mila visitatori il secondo week-end di Candele a Candelara, festa dedicata alle fiammelle di cera. Al botteghino sono sfilati turisti da ogni parte d'Italia giunti nell'antico borgo a bordo degli oltre 60 pullman registrati oggi. Con quelli di ieri si calcola che siano arrivati ben 110 bus turistici di agenzie che hanno scelto Candelara e gli altri mercatini natalizi della provincia per il "Natale che non ti aspetti". Del pienone di visitatori ha beneficiato anche Pesaro con piazza del Popolo e la Torre panoramica montata in piazzale della Libertà che che hanno registrato un ottimo afflusso di turisti.