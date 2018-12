Guida sotto l'effetto della droga e va a sbattere

(ANSA) - MACERATA, 2 DIC - I carabinieri hanno denunciato una ragazza di 19 anni, residente nella provincia di Macerata, per guida sotto l'effetto di stupefacenti, nel caso specifico cocaina. I militari del nucleo radiomobile sono intervenuti per rilevare un sinistro stradale a Macerata: la vettura condotta dalla ragazza, all'uscita di una curva, aveva invaso la corsia opposta andando a scontrarsi con il veicolo che marciava in senso inverso. Nessuno è rimasto ferito ma la dinamica non ha convinto i militari i quali hanno chiesto all'ospedale di sottoporre ad esami ematici i conducenti. La giovane è risultata positiva alla cocaina e la patente le è stata ritirata.