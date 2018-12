A esame per patente con ricetrasmittente

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Macerata hanno denunciato un 30enne pakistano, incensurato, per truffa. Era andato a dare l'esame di teoria per prendere la patente di guida con un impianto ricetrasmettente munito di microfono collegato ad un cellulare con cui poteva comunicare con un complice all'esterno.

L'esaminatrice ha notato che aveva il telefono, poi un rigonfiamento sospetto sotto la maglia. A quel punto ha sospeso la prova e ha chiamato i carabinieri, che hanno scoperto l'impianto. Il complice non è stato individuato, probabilmente perché vedendo arrivare i militari si dileguato. I corso accertamenti tecnici sul cellulare del pakistano.