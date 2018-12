Sindaco Fabriano direttivo Anci Marche

(ANSA) - ANCONA, 1 DIC - Il consiglio direttivo di Anci Marche ha deciso la cooptazione del sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli che all'unanimità entra a far parte del consiglio direttivo dell'associazione regionale dei Comuni. Si tratta di uno dei primissimi sindaci espressione del Movimento Cinque stelle "a confermare la completa apertura di questa Anci regionale - ha detto il presidente Maurizio Mangialardi - al contributo dei sindaci di ogni forza politica come è sempre stato. Il sindaco Gabriele Santarelli ha espresso disponibilità e volontà e per questo lo ringraziamo".