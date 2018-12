Pallavolo: Mondiale club,finale italiana

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Sarà tutta italiana, la finale del Mondiale per club di pallavolo, a Czestochowa (Polonia). In serata Trento ha infatti sconfitto i russi del Fakel, raggiungendo Civitanova, contro la quale domani sera alle 20,30 si giocherà il titolo iridato. Comunque vada, il Mondiale tornerà in Italia dopo sei anni: era infatti dal 2012 (ultima vittoria di Trento) che non accadeva. I marchigiani in semifinale hanno sconfitto i padroni di casa dell'Asseco Resovia per 3-1 (29-31, 25-19, 25-14, 25-23); i trentini hanno avuto la meglio i russi del Fakel Novy Urengoy con lo stesso punteggio: 3-1 (22-25, 25-14, 25-16, 25-19).