Robot Da Vinci in Ospedale Marche Nord

(ANSA) - ANCONA, 30 NOV - Oltre duemila chirurghi di tutto il mondo hanno assistito in diretta streaming a due interventi chirurgici effettuati con il robot da Vinci, il macchinario di ultima generazione per gli interventi di chirurgia mini-invasiva del blocco operatorio dell'azienda ospedaliera Marche Nord, in occasione del 29/o Congresso di Chirurgia dell'Apparato Digerente, che termina oggi a Roma. "Siamo onorati - spiega Alberto Patriti, primario di chirurgia di Marche Nord, che eseguito gli interventi insieme alla sua equipe - di essere stati scelti tra i duecento collegamenti che in diretta sono stati trasmessi durante uno dei congressi più importanti del settore. In collegamento -. aggiunge - ci sono le migliori chirurgie del mondo, un evento scientifico unico nel suo genere, arricchito sia dall'elevato livello del corpo docente italiano, sia dalla partecipazione di chirurghi stranieri di fama internazionale. Un Congresso di divulgazione scientifica di altissimo livello".