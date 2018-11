Nistri, sicurezza bene pubblico globale

I carabinieri sono impegnati per la sicurezza dentro e fuori i confini nazionali "senza dimenticare il rispetto delle persone in condizioni di fragilità e sottoposte alla nostra custodia, in quanto tra i tanti valori l'umanità è il più importante". Lo ha detto il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri a Urbino dove ha ricevuto il Sigillo d'Ateneo dal rettore dell'Università Vilberto Stocchi e ha tenuto una lectio magistralis sul "Sistema Paese e sicurezza nazionale: il modello dell'Arma dei Carabinieri". Nonostante i 204 anni di storia e tradizione, l'impegno dell'Arma è poco conosciuto: tanto è vero che "sono stato tre giorni fa in Palestina - ha detto - e qualcuno mi ha chiesto che ci stiamo a fare là". Ormai la sicurezza è "un bene pubblico globale" che necessita della cooperazione di tutte le istituzioni e forze di polizia del mondo ma che ha bisogno pure dell'azione sul territorio.