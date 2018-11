Lex, leone maresciallo su vignette Cc

Il Comando Provinciale Carabinieri di Macerata, prendendo spunto da una campagna di sensibilizzazione promossa dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per il sito www.carabinieri.it sui pericoli per i giovanissimi, ha realizzato alcune locandine con protagonista Lex, un leone nei panni di un maresciallo dei Carabinieri, viene in aiuto ai ragazzi o alle ragazze coinvolti, loro malgrado, in situazioni spiacevoli. Le vignette, pubblicate sul sito dei carabinieri, affrontano tematiche che spaziano dai pericoli della rete al bullismo. Le locadine con le vignette, molto espressive e graficamente persuasive, corredate dal numero di emergenza 112 e dall'indirizzo internet su cui trovare tutte le informazioni e consigli utili, saranno distribuite a tutte le scuole elementari e medie della provincia.