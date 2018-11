Pd: Gentiloni, non vedo rischio divisioni, ma tempi lunghi

(ANSA) - ANCONA, 29 NOV - Paolo Gentiloni non vede rischi di ulteriori divisioni per il congresso del Pd, che si terrà a marzo, però "vedo tempi un po' lunghi, la decisione è stata presa su tempi, a mio parere, non del tutto corrispondenti alle esigenze del momento" ha detto, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del suo libro 'La sfida impopulista' con il direttore dell'Espresso Marco Damilano e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo. "Mi auguro che la discussione interna del Pd contribuisca quello che oggi serve - ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio, che si è schierato con Nicola Zingaretti -, cioè mettere in campo un'alternativa e capire le ragioni per le quali abbiamo perso le ultime elezioni: questo è l'oggetto del congresso e in questo non vedo divisioni, vedo un'opportunità.(ANSA).