Matteo Ricci presidente Legautonomie

(ANSA) - VIAREGGIO, 29 NOV - E' il sindaco di Pesaro Matteo Ricci il nuovo presidente nazionale di Legautonomie. Ricci era l'unico candidato alla presidenza e prende il posto di Marco Filippeschi: l'elezione, all'unanimità, è avvenuta stamani in occasione del primo giorno di lavori del XVII congresso nazionale di Legautonomie in programma fino a domani a Viareggio (Lucca). "Il mandato che mi ha affidato l'assemblea - ha dichiarato Matteo Ricci - è chiaro: far ripartire il riformismo dalle autonomie locali. Viviamo una fase nella quale le idee, i valori e il pragmatismo riformista sembrano essere offuscati da tanta propaganda. Quindi dobbiamo essere una associazione di proposta, di rilancio di leggi nazionali, e di battaglia a cominciare dai temi di grande attualità come quello della sicurezza".