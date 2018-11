Customer Care Trenitalia per pendolari

Migliorare i servizi e la sicurezza sui 155 treni regionali che ogni giorno trasportano nelle Marche 28mila passeggeri. E' il nuovo servizio Trenitalia di assistenza ai viaggiatori 'Customer Care', attivo da oggi ad Ancona, che con una postazione alla stazione presidiata da sette operatori, fornisce informazioni e prestazioni agli utenti che quotidianamente si spostano nelle Marche per migliorare la loro esperienza di viaggio. L'iniziativa è stata presentata oggi dal direttore del Trasporto Regionale di Trenitalia Fausto Del Rosso, assieme all'assessore regionale Marche ai Trasporti Angelo Sciapichetti. Riguarda tutti i 100mila treni regionali italiani per un totale di 520 addetti, in prevalenza giovani e neoassunti. Tra questi 320, individuabili grazie ad un gilet rosso e con adeguata preparazione professionale e linguistica, avranno il compito di informare e assistere i viaggiatori, circa un milione e mezzo quelli che nei giorni feriali si spostano in Italia sui treni regionali.