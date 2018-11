Kenya: polizia, ottimismo per Silvia

(ANSA) - GARSEN (KENYA), 28 NOV - C'è "ottimismo" nella base di polizia 'Tana Delta' a Garsen sulla liberazione di Silvia Romano, la volontaria italiana rapita la scorsa settimana in Kenya. Lo riferisce all'ANSA uno dei responsabili. Nella base, dove opera il centro di coordinamento dell'operazione per liberare la ragazza, camionette cariche di agenti e militari sfrecciano dirette verso le zone boschive nei dintorni, dove i rapitori sarebbero oramai stati "accerchiati". In queste ore la moglie di uno dei sequestratori, arrestata domenica scorsa, starebbe "attivamente" collaborando.