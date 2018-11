Cani antidroga a scuola,hascisc spinelli

Quasi 40 grammi di stupefacenti rinvenuti a scuola e uno studente segnalato in prefettura. È questo l'esito dei controlli antidroga effettuati in due scuole superiori della città, alle fermate degli autobus e nei parchi circostanti da parte dei carabinieri della Compagnia di Senigallia assieme a due unità cinofile di Pesaro.

Al setaccio gli ingressi, i corridoi, i bagni e alcune aule: sono stati recuperati e sequestrati sei involucri contenenti 10 grammi hascisc, 21 grammi di marijuana, due spinelli già confezionati. Durante i controlli, uno studente appena 18enne è corso in giardino per disfarsi di un involucro di plastica contenente 5 grammi di marijuana, ma è stato colto sul fatto e segnalato alla Prefettura di Ancona per uso personale non terapeutico di sostanza stupefacente.