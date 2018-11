Vaccini: Garante, obbligo per le materne, rispttare norme

(ANSA) - ANCONA, 26 NOV - Vaccinazioni per accedere alle scuole materne al centro di un incontro a cui hanno partecipato il Garante dei diritti Andrea Nobili, rappresentanti dell'Asur, dell'Ars, dell'Ufficio scolastico regionale nonché di quello provinciale di Pesaro. Tra le questioni esaminate procedimenti differenziati da parte degli istituti scolastici in merito alla sospensione dalle lezioni per gli alunni non in regola con l'obbligo vaccinale. "Riteniamo che - sottolinea Nobili - l'operato delle istituzioni scolastiche pesaresi risulti essere positivo, in quanto si è proceduto a declinare nel migliore dei modi quanto previsto dalla normativa vigente. A seguito di diffida dell'Asur, è stata adottata l'unica misura necessaria, vale a dire la sospensione dalle lezioni per chi non ancora in regola. Questo non solo nel rispetto delle leggi, ma soprattutto nell'interesse primario dei minori". Nel corso dell'incontro, evidenzia il Garante, è stato richiesto all'Ufficio scolastico regionale un monitoraggio costante su tutto il territorio regionale in relazione alle procedure previste, sia nei casi di mancata vaccinazione o di rinvio della medesima. Formulato anche l'invito a istituzioni sanitarie e scolastiche per mettere in atto un'applicazione omogenea della normativa su tutto il territorio regionale. "In previsione della scadenza per l'iscrizione alle scuole materne, prevista per gennaio - conclude Nobili - abbiamo sollecitato l'Ufficio scolastico regionale affinché fornisca indicazioni precise sull'assolvimento dell'obbligo vaccinale".(ANSA).