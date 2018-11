Pamela: procuratore Macerata, sarà processo lungo

(ANSA) - MACERATA, 26 NOV - "Spiace che non sia stata accolta la richiesta di rito abbreviato, concordata con la difesa, perché quello in Assise sarà un processo che si protrarrà nel tempo, con 50 testimoni da sentire". E' il commento del procuratore di Macerata Giovanni Giorgio, al termine dell'udienza davanti al gup per Innocent Oseghale, rinviato a giudizio per la morte di Pamela Mastropietro, il cui corpo fatto a pezzi e chiuso in due trolley venne trovato il 31 gennaio scorso nelle campagne di Pollenza. "Faremo di tutto per ridurre il procedimento al tempo strettamente necessario - ha aggiunto - mediante un 'patteggiamento' sulle prove, dando spazio al giusto contraddittorio con la partecipazione di consulenti e periti".

Il dibattimento di oggi - accompagnato da una manifestazione fuori dal Tribunale di Macerata con urla e striscioni contro Oseghale "è stato sereno".(ANSA).