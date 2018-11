Pamela: procuratore Giorgio, solidarietà a legali Osghale

(ANSA) - MACERATA, 26 NOV - "Piena solidarietà" ai due legali di Innocent Oseghale, accolti a insulti e sputi dai manifestanti davanti al Tribunale di Macerata viene espressa dal procuratore della Repubblica Giovanni Giorgio. "In uno Stato democratico gli avvocati ricoprono un ruolo insostituibile di garanzia - sottolinea -. Senza contare che i due avvocati avevano chiesto la definizione con rito abbreviato del processo in questione, condizionato all'ascolto, nel contraddittorio delle parti, dei loro due consulenti medico-legali e di un teste, ottenendo anche il parere favorevole di questo Ufficio, che aveva chiesto, a controprova, l'ascolto di un testimone e dei propri due consulenti medico-legali, ad eventuale confutazione delle argomentazioni sviluppate dai due consulenti e dal teste della difesa. In tal modo - aggiunge il procuratore -, sarebbe stato possibile giungere ad una definizione rapida del processo, evitando la presumibile audizione di circa 50 testimoni in dibattimento dinanzi alla Corte di Assise. E, per vero - conclude -, la celebrazione del giudizio abbreviato condizionato, sollecitata dalla difesa, qualora la tesi accusatoria fosse stata integralmente accolta, avrebbe potuto comunque comportare per Oseghale il rischio di essere condannato all'ergastolo".(ANSA).