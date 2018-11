Assalto ad un portavalori, un ferito

(ANSA) - PESARO, 26 NOV - Sparatoria a Pesaro, in via Torraccia, dove un gruppo di malviventi, sparando più volte, ha assaltato un portavalori. Ferito il conducente, non dai proiettili, ma perché raggiunto dai vetri del finestrino che i banditi hanno fracassato a colpi di mazza. I malviventi si sono allontanati a bordo di un'auto scura, senza bottino: l'aggressione sarebbe avvenuta mentre l'uomo stava caricando il denaro in contanti dell'incasso del Black Friday. Dopo la fuga, il conducente ha chiesto aiuto nel centro commerciale.

Sull'episodio indaga la polizia.