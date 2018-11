Uici, aperitivi al buio e panchine rosse

(ANSA) - ANCONA, 25 NOV - Aperitivi al buio, passeggiate nelle vie con le 'panchine rosse', eventi di sensibilizzazione.

Sono le iniziative messe in campo dall'Uici (Unione Ciechi e Ipovedenti) che ha aderito alla Giornata internazionale contro la violenza di genere. Un momento che per le donne dell'Unione ha un doppio significato. "Perché violenza, in molti casi, vuol dire anche indifferenza - spiega Augusta Tomassini, referente Uici Marche per le Pari Opportunità -. Nonostante l'attenzione verso questo fenomeno sia cresciuta negli ultimi anni, resta ancora nell'ombra la violenza rivolta alle donne con disabilità, vittime di una discriminazione multipla". "Le donne con disabilità - sottolinea Alina Pulcini, presidente Uici Marche - sono spesso considerate asessuate o non in grado di avere una vita familiare come tutte le altre. Mentre la realtà è completamente diversa. Troppo spesso si tende a ridurre la persona alla sua disabilità, invece di considerarla nella sua totalità: un genere di violenza che non va in prescrizione".