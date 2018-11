Fish, violenza anche su donne disabili

Sono "inquietanti" i primi dati dell'indagine Vera (Violence Emergence, Recognition and Awareness) sulla violenza alle donne con disabilità. E' il commento della Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), che ha promosso lo studio insieme a Differenza Donna. Hanno finora risposto al questionario 450 donne e ragazze con diverse disabilità: oltre il 60% con disabilità motoria, il 17,4% con disabilità plurima, il 12,3% con disabilità sensoriale e l'8,7% con disabilità intellettiva, relazionale, psichiatrica o dell'apprendimento. Il 31% delle donne con disabilità che ha compilato il questionario ha dichiarato di avere subito una qualche forma di violenza. In particolare, circa il 10% delle donne con disabilità interpellate ha affermato di essere stata vittima di stupro.