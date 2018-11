Tajani in vista a Camerino e Loreto

(ANSA) - ANCONA, 24 NOV - Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani si recherà lunedì 26 novembre in visita a Camerino (Macerata) e Loreto (Ancona) nelle Marche. Al suo arrivo a Camerino, lunedì mattina intorno alle 9:30, Tajani sarà ricevuto dal sindaco Gianluca Pasqui e dal capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli. Insieme a loro, una squadra di tecnici della protezione civile accompagnerà il presidente del Parlamento europeo per un sopralluogo tra le vie del centro storico, duramente colpito dagli eventi sismici del 2016. A seguire, Tajani interverrà alle ore 10:30 all'Università di Camerino (Auditorium "Benedetto XIII" - Località Colle Paradiso, via Le Mosse), in occasione della cerimonia d'inaugurazione dell'Anno Accademico 2018-2019. Al termine del suo intervento all'Università, Tajani visiterà il cantiere della nuova piazza e area commerciale di Camerino. Alle 13:30 è previsto un incontro con i rappresentanti locali dell'associazione dei commercianti e degli artigiani, presso il Camerino City Park.