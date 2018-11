Lotto, thriller storici e casi studio

Il thriller storico della tela scomparsa e il giallo di quella controversa. E ancora un suggestivo faccia a faccia tra due Madonne, una di Crivelli, l'altra di Lotto. La grande mostra "Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche" in corso fino all'11 febbraio 2019 a Macerata e in otto località 'lottesche', promossa dalla Regione Marche con il Comune di Macerata, non è solo evento espositivo, ma stimola ricerche e discussioni. Il curatore Enrico Maria Dal Pozzolo lancia una provocazione, esponendo la cornice vuota della Madonna col Bambino e tre angeli, rubata a Osimo (Ancona) nel 1911, lo stesso anno del furto della Gioconda. A differenza del capolavoro leonardesco, il dipinto del pittore veneto non fu mai recuperato. Lo stesso curatore ha voluto esporre un piccolo dipinto raffigurante San Girolamo nello studio, in passato al centro di polemiche sulla paternità lottesca: oggi nuove analisi scientifiche hanno riaperto la discussione, riconoscendo la compatibilità con l'attribuzione a Lotto.