Incendi, a fuoco fienile ad Arcevia

Dalle 9 di stamane i vigili del fuoco stanno operando per incendio in località San Pietro di Arcevia, sulla Sp 14 al km 31 per l'incendio di un fienile, divampato per cause in fase di accertamento. I vigili del fuoco intervenuti da Arcevia, Fabriano e Senigallia con sei automezzi, 15 unità di personale, hanno recuperato dei mezzi agricoli all'interno del capannone, confinato le fiamme al singolo fienile, hanno raffreddato l'abitazione e le strutture nelle vicinanze. Non ci sono persone coinvolte.