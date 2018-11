Casini sollecita imprese per Aerdorica

L'assessore regionale alle Infrastrutture e vice presidente della Regione Marche Anna Casini sollecita gli imprenditori in vista della pubblicazione del bando lunedì prossimo, destinato a selezionare i soci privati per Aerdorica. "Lunedì verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando, approvato da Enac, Mit e Mef per l'individuazione di un socio privato che potrà sottoscrivere un aumento di capitale da 15 milioni di euro, condizione per la quale la Comunità Europea potrà autorizzare la procedura necessaria a rendere disponibili i 25 milioni, stanziati con legge regionale, che serviranno a saldare il debito della società di gestione dell'Aeroporto delle Marche. Fattispecie che renderà possibile l' attuazione del piano industriale ammesso a concordato. Ci aspettiamo una grande risposta dalle nostre imprese" dice Casini. Il dibattito si è acceso tra imprenditori dpo il sasso lanciato da Orietta Varnelli che ha chiesto al mondo delle imprese di mettersi in gioco per il futuro dello scalo.