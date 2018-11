Sbalzata fuori abitacolo dopo incidente

Una 35enne di Moie è stata trasportata in eliambulanza in gravissime condizioni a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Cornacchia a Moie. Dopo aver perso il controllo della sua Fiat Panda, che ha ruotato più volte su se stessa, la donna è stata sbalzata fuori dall'abitacolo finendo in un campo attiguo alla strada. E' stata soccorsa dai sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarla sul posto. Poi è stata caricata sull'eliambulanza per il trasferimento ad Ancona.