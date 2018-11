Sanità: Talè incontra medici, su organici stiamo lavorando

(ANSA) - ANCONA, 23 NOV - "Per quanto riguarda l'organico, a livello regionale, nonostante i tetti imposti a livello nazionale, stiamo lavorando". Lo ha detto il consigliere regionale delegato alla Sanità delle Marche Federico Talè che ha incontrato a Palazzo Raffaello una folta delegazione dei dirigenti medici-veterinari e sanitari marchigiani che aderiscono allo sciopero nazionale di 24 ore in corso.

Ai primi posti, tra le rivendicazioni, c'è proprio la carenza di organico e il blocco dei turn over. "L'incontro - ha riferito Talè - è servito ad affrontare le tematiche della protesta sulle quali ho portato anche la solidarietà del presidente Ceriscioli che non è potuto intervenire. Al di là dello sciopero nazionale è stata l'occasione per un primo confronto sulle priorità del sistema regionale, visto che ho ricevuto le deleghe solo un mese fa. Ne rifaremo sicuramente altri prestissimo". L'anno scorso, ha ricordato, "grazie alla riforma sanitaria intrapresa abbiamo potuto liberare risorse che ci hanno consentito di assumere o stabilizzare 1.800 persone e stiamo cercando di recuperare risorse all'interno del bilancio per creare un fondo per il 'lavoro aggiuntivo'".

"Un segnale è stato dato - ha osservato il consigliere - ma resta ancora molto da fare a partire dalle liste d'attesa, della situazione dei pronto soccorso e dal potenziamento delle comunità per disabili. Ho già cominciato a contattare i rappresentati sindacali dei medici e continuerò a farlo perché i problemi vanno sempre affrontati insieme a chi lavora sul campo e può darci indicazioni sulle soluzioni migliori".(ANSA).