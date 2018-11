Bicipolitana buona pratica da esportare

Il Comune di Pesaro ha presentato a Manchester la Bicipolitana come 'buona pratica' da esportare in Europa. Il Comune è coinvolto come stakeholder nel progetto europeo Tram, finanziato nell'ambito del Programma Interreg Europe 2014-2020, di cui la Regione Marche è partner capofila. La Bicipolitana è stata illustrata da Luca Barbadoro, esperto Svim Sviluppo Marche, e Raffaella Triponsi di Regione Marche durante un workshop tematico e internazionale organizzato dal Programma Interreg-Europe. La presentazione della buona pratica pesarese si è svolta all'interno di una specifica sezione della giornata, dedicata ai cambiamenti comportamentali legati alla mobilità sostenibile. "Non stiamo solo sviluppando la rete, ma lavoriamo anche per la promozione culturale a livello nazionale della Bicipolitana" ha detto l'assessore alla Mobilità Franca Fronchi, ricordando la tre giorni di formazione nazionale organizzata da Comune di Pesaro, Legambiente e Anci per amministratori e professionisti.