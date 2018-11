Black Friday al Teatro Pergolesi

(ANSA) - JESI (ANCONA), 22 NOV - Anche la Fondazione Pergolesi Spontini partecipa al "Black Friday" con sconti sui biglietti dello spettacolo "Gran Circo Rossini", CircOpera di Giacomo Costantini che celebra i 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini e che debutterà in prima esecuzione assoluta nella Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi. La promozione riguarda le recite del 14, 15 e 16 dicembre al 'Pergolesi' e quella del 30 dicembre al Teatro Gentile di Fabriano, data - quest'ultima - programmata nell'ambito del progetto "Marche inVita". Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma". Nella biglietteria del Teatro Pergolesi, ed online sul sito vivaticket.it, venerdì 23 novembre e sabato 24 novembre, si potranno acquistare i biglietti per platea e palchi con uno sconto del 50% sul prezzo intero adulti.

CircOpera è un ponte tra lo spettacolo circense e il melodramma: un genere che coniuga la tradizione musicale del circo e la scrittura acrobatica del belcanto.