A Recanati Mediateca Poesia Contemporanea

Nasce a Recanati, la patria di Giacomo Leopardi, uno dei più famosi e amati poeti italiani, MultiVerso, Mediateca di Poesia Contemporanea, con il contributo del Comune e di Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con Amat. L'obiettivo è di esplorare il linguaggio poetico contemporaneo in tutte le sue forme dalla poesia postlirica alla poesia cantata, dalla videopoesia fino alla poesia performativa.

Un centinaio i titoli già disponibili, in formato cartaceo e multimediale, di autori come Franco Arminio, Nanni Balestrini, Patrizia Cavalli, Eugenio De Signoribus, Umberto Piersanti, Valerio Magrelli, Francesco Scarabicchi, Vivian Lamarque, Aldo Nove, Gianni Toti, Andrea Zanzotto e anche Vinicio Capossela e Dente. La direzione è affidata a un comitato scientifico di docenti e giornalisti, che lanciano un appello a editori e autori di opere di rare o a rischio dispersione affinché le donino alla Mediateca, che ha sede nella Biblioteca comunale di Recanati.