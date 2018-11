Insegna per chiesa rumena ortodossa

La chiesa rumena ortodossa di via Podesti, nel cuore di Ancona, dove ogni domenica centinaia di fedeli si raccolgono per pregare e vivere momenti di raccoglimento spirituale e di festa, può contare su una maggiore visibilità grazie a un'insegna. La targa, dono di Marco Gnocchini, esponente di Ancona Popolare e presidente di Estra Prometeo, è stata scoperta dal sacerdote ortodosso padre Ionel Barbarasauna, in occasione della festa di San Dasio, patrono ortodosso di Ancona. "La nostra comunità è diventata una grande realtà in tutto il territorio marchigiano - commenta padre Ionel - e siamo felici di poter avere una targa che segnala la nostra presenza nel centro storico e che ricorda a tutti la figura di San Dasio, legionario romano e cristiano martire a Dorostoro, nella Mesi, l'attuale Bulgaria, le cui spoglie sono conservate da oltre mille anni nella città dorica". Per Gnocchini "è un segno d'amicizia ed un piccolo ma simbolico riconoscimento per chi concorre alla crescita sociale e culturale della città".