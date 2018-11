Natale, ruota e presepe gigante a Ancona

Salire sulla ruota panoramica di piazza Cavour, o pattinare sul ghiaccio nella vicina pista tra i mercatini che si estendono per tutto corso Garibaldi. Passeggiare tra elfi, principesse e super eroi in un bosco incantato a piazza Pertini, o tra i presepi allestiti nelle botteghe di via degli Orefici, spostandosi da un luogo all'altro su trenini. Sono solo alcune delle cose che si possono fare ad Ancona a partire dal 24 novembre nell'ambito della rassegna di eventi 'Bianco Natale', organizzati dal Comune per le festività.

Un programma che propone alcune iniziative di successo già sperimentate negli anni passati con alcune novità di assoluto rilievo. Tra queste, l'allestimento di un monumentale presepe artigianale d'impianto settecentesco a piazza del Plebiscito, con scenari alti cinque metri e pupi di due metri, arricchiti da tessuti pregiati, provenienti dalla Bottega Cantone e Constabile di Napoli, la stessa che ha animato i presepi a piazza San Pietro in Vaticano.