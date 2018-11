Furgone contro auto, 4 feriti

Incidente stradale la notte scorsa a Castelfidardo, un via Che Guevara. Un furgone Iveco Daily si è scontrato con una Alfa Romeo Mito con quattro ragazzi a bordo, che è finita in una scarpata. I vigili del fuoco hanno estratto e affidato ai sanitari del 118 i quattro giovani, tra cui una donna incinta. Poi hanno messo in sicurezza la scena del sinistro e prestato assistenza durante i rilievi e il recupero dei due automezzi. La Strada Provinciale 5 è stata chiusa al traffico oltre due ore.