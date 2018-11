A giorni bando privatizzazione Aerdorica

(ANSA) - ANCONA, 19 NOV - Si aprirà tra venerdì e lunedì il bando per l'ingresso di un socio privato in Aerdorica, la società di gestione dell'Aeroporto delle Marche di Ancona Falconara. Lo si apprende da fonti della Regione Marche, socio di maggioranza della spa con oltre l'80% delle quote. La pubblicazione avviene dopo l'ok del Mef, dell'Enac e del Mit. Il primo bando, scaduto il 21 dicembre 2017, era andato deserto.

Nei mesi successivi invece si sono fatti avanti potenziali investitori. Due quelli al momento in ballo: un fondo inglese e una società spagnola, che nei mesi scorsi avevano espresso manifestazioni di interesse, accompagnati dalla disponibilità di 15 milioni di euro. Il bando si chiuderà dopo 35 giorni. Nei mesi scorsi il tribunale fallimentare di Ancona aveva accolto il concordato preventivo di Aerdorica.