Rossini 150, arie maestro da torre 75 mt

(ANSA) - PESARO, 17 NOV - Dalla Gazza Ladra al Guglielmo Tell: l'ascesa della nuova torre panoramica a Pesaro avviene in un crescendo di arie rossiniane. Nell'anello della grande torre installata, il sottofondo musicale prescelto dal Rof è il marchio di fabbrica della 'città della musica', e domina il colore blu, omaggio all'Europa. In attesa di debuttare al pubblico l'attrazione mobile più alta d'Europa, è stata provata dal sindaco Matteo Ricci che, nonostante qualche problema di vertigini, con i cronisti ha inaugurato la cabina circolare da 58 posti: arriva a 75 metri d'altezza con una leggera rotazione antioraria per una salita panoramica. "Un motivo in più per amare la città - commenta il sindaco - è una torre unica in Italia, era destinata a Londra ma Massimo De Carlo, l'amministratore di The Wheel, ha optato per Pesaro, grazie al fermento e alla strategia sull'attrattività. Una città più viva è più bella e sicura: la sfida è nota". L'inaugurazione arriva non a caso nella settimana clou delle celebrazioni rossiniane".