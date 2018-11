Motogp, a Valencia le prove libere

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Prove libere cominciate e subito sospese per il maltempo, e ora da poco riprese sul circuito Ricardo Tormo in vista del gran premio di Motogp di Valencia che chiude la stagione, in programma domenica. I piloti erano già scesi in pista quando un violento acquazzone ha reso la pista pericolosa e i giudici hanno fermato tutto. Ora la situazione è migliorata e i piloti hanno ripreso a correre. A 25 minuti dalla fine delle libere, il più veloce è il campione del mondo in carica Marc Marquez, seguito da Miller e Petrucci.