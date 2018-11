Scipioni da MasterChef a 'docente' Unicam

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 15 NOV - Un docente d'eccezione per lanciare il nuovo corso di laurea in Scienze Gastronomiche dell'Università di Camerino: Simone Scipioni, giovane vincitore dell'edizione 2018 di MasterChef, che ha tenuto un cooking show davanti a 500 persone tra studenti e cittadini, il responsabile del Corso di laurea Gianni Sagratini, il delegato dell'Accademia della Cucina Italiana, sezione di Macerata, Ugo Bellesi. Un appuntamento diverso dalle consuete lezioni per gli studenti del nuovo corso di laurea in Scienze Gastronomiche, che ha già registrato un grande successo con oltre 120 matricole. Il giovane chef ha preparato due ricette da lui ideate, utilizzando prodotti tipici del territorio messi a disposizione direttamente dai produttori, tra cui pasta, trote, vino, liquori, caffé, frutta, olio, carne, latticini, torrone. "Uno show cooking 'accademico'" secondo il prof. Sagratini.