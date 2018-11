Rei Marche per 4.504 nuclei familiari

Nei primi 9 mesi del 2018 nelle Marche sono stati erogati benefici economici a 4.504 nuclei familiari raggiungendo 12.408 persone, è quanto emerge dai dati dell'Osservatorio statistico sul Reddito di inclusione (Rei) dell'Inps, elaborati dall'Ires Cgil Marche. Esistono inoltre trattamenti Sia erogati ad ulteriori 150 nuclei familiari con 584 componenti, che non si sono ancora trasformati in Rei - segnala la Cgil -, pertanto tali trattamenti possono essere logicamente sommati ai trattamenti Rei. Quindi, secondo il sindacato, nel periodo da gennaio a settembre 2018, nelle Marche le misure contro la povertà hanno raggiunto 4.654 nuclei familiari e coinvolto 12.992 beneficiati. Gli importi mensili erogati sono in media 266,41 euro per il Rei e 232,38 euro per il Sia. Secondo Daniela Barbaresi, segretaria generale della Cgil Marche, e Patrizio Francesconi, responsabile Welfare, "pur con dei limiti, il Rei comincia a rispondere in modo più puntuale e generalizzato alla povertà assoluta e andrebbe potenziato".