Pienone a Parigi per Rossini 150

(ANSA) - PESARO, 15 NOV - Hanno fatto il pieno a Parigi le manifestazioni per il 150/o anniversario della morte di Giaoachino Rossini, che nella capitale francese trascorse gli ultimi anni della sua vita. Positivo il bilancio del sindaco di Pesaro Matteo Ricci e del vice sindaco Daniele Vimini: "grandi riscontri per appuntamenti di assoluto livello. Con una promozione eccezionale per Pesaro, città della musica Unesco".

Le commemorazioni parigine hanno coinvolto l'Ambasciata italiana in Francia, l'Istituto italiano di Cultura di Parigi, la Cancelleria delle Università di Parigi, l'Enit e, sul fronte organizzativo Rof, Fondazione Rossini e Comune di Pesaro. Sale gremite per l'incontro con lo scrittore Alessandro Baricco all'Istituto Italiano di Cultura e per l'intervista impossibile a Rossini-Paolo Bonacelli. "Ma soprattutto - racconta Ricci - grande successo per la Petite Messe Solennelle nel grande anfiteatro della Sorbona, al completo per la totalità dei posti disponibili".