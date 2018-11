Pecore 'invadono' superstrada

Scena surreale questa mattina lungo la superstrada Ascoli-Mare. Gli automobilisti in transito all'altezza dell'uscita di Castel di Lama si sono ritrovati di fronte un gregge di pecore che tranquillamente percorreva l'asse stradale fermandosi di tanto in tanto a brucare l'erba a bordo strada. Gli animali hanno poi spontaneamente fatto ritorno nel terreno che costeggia il raccordo autostradale. Tanta curiosità ma non si sono registrati incidenti.