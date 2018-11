M5s, si farà area crisi Fermano

Si farà l'area di crisi complessa del distretto manifatturiero Fermano e Maceratese. Lo annunciano le deputate di M5s Rachele Silvestri e Mirella Emiliozzi: "nei prossimi giorni il Governo firmerà il decreto con il quale si concretizzerà il riconoscimento". "Accogliamo con grande soddisfazione il lavoro svolto dal ministro Luigi Di Maio e Giorgio Sorial per la disponibilità profusa e i tempi celeri nel risponderci in merito alla richiesta presentata al Mise - scrivono in una note le due esponenti pentastellate -. Si tratta di riconoscere il distretto manifatturiero della zona del Fermano e del Maceratese, come un'area di crisi complessa industriale, al fine di attivare una serie di strumenti che permetteranno di rilanciare questo settore, colonna portante del nostro Paese. A tal proposito, nei prossimi giorni il Governo firmerà il decreto con il quale si concretizzerà il riconoscimento". "Il Governo del Cambiamento - aggiungono - è vicino alle questioni territoriali".