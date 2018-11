Giornalisti in piazza ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 13 NOV - Decine di giornalisti giunti da tutte le Marche, ma anche semplici cittadini, hanno partecipato al flash mob organizzato dalla Fnsi, dal Sigim in accordo con l'Ordine dei giornalisti, in piazza del Plebiscito ad Ancona, davanti alla Prefettura a difesa della libertà di stampa. In piazza anche il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo in segno di vicinanza istituzionale: l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa ha approvato una mozione di solidarietà dopo gli attacchi di Di Maio e Di Battista. Messaggi di solidarietà sono giunti dal presidente della Regione Ceriscioli, da sindacati, Anpi e Art.1-Mdp. "Siamo qui in difesa dell'articolo 21 della Costituzione, in difesa di un principio che è fondamentale per ogni cittadino e non solo per i giornalisti: la libertà di stampa" ha detto il segretario del Sigim Piergiorgio Severini che è stato ricevuto dal prefetto D'Acunto, insieme al presidente dell'Ordine Franco Elisei e ad altri rappresentanti della categoria.