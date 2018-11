Fuga di gas ad Ancona, intervengono Vvf

I vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Lodola per una fuga gas. Uno smottamento del terreno ha causato la rottura della tubazione di media pressione del gas metano lungo la strada. I vigili del fuoco hanno delimitato l'area e hanno atteso l'intervento dei tecnici di Multiservizi per la riparazione della condotta. Non risultano persona coinvolte.