Incidenti stradali,illesa dopo volo 5 mt

(ANSA) - ANCONA, 11 NOV - E' rimasta praticamente illesa una 67enne di Ancona, che a bordo della sua Fiat Idea ha travolto le recinzioni metalliche di un cantiere in via Maestri del Lavoro nei pressi del Panettone, è finita all'interno dell'area di lavoro, dopo un volo di 5 metri. L'auto si è rovesciata, ma la donna, rimasta sempre cosciente, è riuscita a telefonare ai familiari. Sul luogo la polizia strale, i vigili del fuoco, la Croce gialla, l'automedica del 118 e anche l'assessore comunale Stefano Foresi, consuocero dell'infortunata. Complesse le operazioni di soccorso: per raggiungere la 67enne i vigili del fuoco sono dovuti entrare dal retro del cantiere. La donna non ha riportato lesioni gravi, ma è stata trasportata all'ospedale di Torrette per accertamenti.