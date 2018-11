Sisma, primo aggregato Balzo Montegallo

(ANSA) - ANCONA, 10 NOV - Presentato a Montegallo (Ascoli Piceno) il primo aggregato nella frazione Balzo composto di sette edifici grazie al via del decreto operativo di inizio lavori dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per un importo di quasi 2,8 milioni di euro di euro. C'erano la vicepresidente della Regione Marche, Anna Casini e il sindaco di Montegallo nonché neo presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Sergio Fabiani. E' "una giornata importante - ha detto Casini - perché si sperimenta l'aggregato in maniera concreta che permette di mettere insieme più unità immobiliari con una progettazione strutturale migliore, grazie a innovative tecnologie applicate.

Da rilevare anche l'aspetto sociale dell'aggregato che ospiterà le attività commerciali necessarie per la collettività". "Il Comune - ha osservato Fabiani - ha fatto la sua parte. Ce la mettiamo tutta con i cittadini che hanno scelto di rimanere nel territorio: ora occorre una legge speciale che tuteli soprattutto il personale impiegato per la ricostruzione".