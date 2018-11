Calcio, 120 anni Ascoli al Del Duca

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 10 NOV - L'Ascoli Calcio festeggia allo stadio Del Duca il suo 120/o compleanno. Nata il primo novembre del 1898 la società bianconera è tra le più longeve del calcio italiano. I suoi successi più importanti sono coincisi con l'arrivo alla guida negli anni Sessanta di Costantino Rozzi che la storia ha poi ribattezzato il "presidentissimo". Sedici le presenze dell'Ascoli in Serie A: fiore all'occhiello il quarto posto nella stagione '79/80 con Gibì Fabbri. Ma è Carlo Mazzone l'allenatore per eccellenza dell'Ascoli. Arrivò da calciatore ma un grave infortunio mise fine alla sua carriera.

Rozzi non lo abbandonò e lo trasformò nel tecnico che portò l'Ascoli a disputare il suo primo campionato di serie A nella stagione '74/'75: da matricola conquistò la salvezza. Presenti al Del Duca Mazzone e molti ex come Fabrizio Lorieri, Francesco Scorsa, Adelio Moro, Bruno Giordano oltre al presidente di Lega serie B Mauro Balata. A fare gli onori di casa il patron Massimo Pulcinelli e il presidente Giuliano Tosti.