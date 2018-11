Tod's: ricavi nove mesi a 706 mln euro

Nei primi nove mesi del 2018 il fatturato consolidato di Tod's tocca quota 722,7 milioni di euro a cambi costanti (+0,1%), in linea con lo stesso periodo del 2017) ma a cambi correnti i ricavi sono pari a 706 milioni (-2,2%). I marchi che hanno subito di più l'impatto cambi sono Tod's e Roger Vivier, per la maggiore presenza all'estero.

Soffre l'Italia (-4,4%). "I risultati del terzo trimestre sono stati sostanzialmente in linea con le nostre attese - ha detto Diego Della Valle, presidente e ad -. Stanno iniziando ad arrivare nei negozi i progetti annunciati negli scorsi mesi. Il nuovo modello di business che abbiamo studiato per lo sviluppo dei prossimi anni (Tod's Factory) comincia a essere visibile nei negozi da questi giorni e, d'ora in avanti, ogni due mesi, nuovi prodotti arriveranno nei negozi, supportati da forti e adeguati piani di marketing e comunicazione"; "la squadra di manager è in via di completamento e ritengo che già così sia comunque una squadra adatta a realizzare i nostri obiettivi".