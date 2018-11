Zingaretti, governo non va, Pd speranza

Dobbiamo "costruire nuova speranza per l'Italia, il Pd è utile se serve all'Italia. Il governo è legittimato dal voto ma non ce la fa". Lo ha detto ad Ancona Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e candidato alla segreteria nazionale Pd a margine dell'iniziativa #piazzagrandeMarcheconZingaretti, affiancato dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e dal presidente del Consiglio Regionale Antonio Mastrovincenzo. Il "limite del governo - ha aggiunto - lo stanno pagando gli italiani, le famiglie, le imprese, le prospettive di ragazzi e ragazze.

Questo Paese si aspetta un'alternativa una speranza diversa.

Credo che il ruolo del Pd sia molto importante ma bisogna cambiare. Non - ha detto ancora Zingaretti - far finta che non sia accaduto nulla: abbiamo perso in cinque anni tutto quello che si poteva perdere eccetto le Europee. Se dopo cinque anni non siamo in grado di produrre una svolta, di produrre nuove idee sarà difficile rappresentare un'alternativa".