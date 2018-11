Treno regionale investe e uccide 71enne

Un 71enne di Macerata è stato investito e ucciso sui binari vicino alla stazione di Macerata dal treno regionale 7090 con 100 passeggeri a bordo sulla Fabriano-Civitanova Marche. E' accaduto verso le 7:15. Il traffico ferroviario sulla linea era stato sospeso e poi riattivato solo alle 10. Ritardi hanno interessato sei treni regionali. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe attraversato i binari proprio nell'imminenza dell'arrivo del convoglio il cui macchinista non avrebbe avuto il tempo di fare nulla per evitarlo. L'ipotesi privilegiata è che si sia trattato di un suicidio. L'impatto è avvenuto al km ferroviario 25+515 a circa un chilometro dalla stazione maceratese in direzione Civitanova Marche. Sul posto sono intervenuti la Polfer di Ancona, agenti della Questura di Macerata, della polizia scientifica, vigili del fuoco e sanitari del 118.